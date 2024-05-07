Женщины перечислили самые неприятные приемы мужского флирта

В одном приложении у меня случился мэтч с человеком, который сразу стал хвалиться своим кошельком, говорить, что я смогу бросить работу, а он обо мне позаботится. Во-первых, я люблю свою работу, люблю чувство, что что-то даю миру. Во-вторых, выяснилось, что у меня больше денег, чем у него (спасибо за наследство, родители!). Я предложила, чтобы он бросил работу, а я бы позаботилась о нем, и он исчез