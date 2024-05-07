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21:05, 7 мая 2024Забота о себе

Женщины перечислили самые неприятные приемы мужского флирта

Фото: Guillaume Bonnefont / Globallookpress.com

Женщины, столкнувшиеся с неприятными проявлениями мужского флирта, рассказали о своем опыте. Свои истории они вспомнили в разделе AskReddit форума Reddit.

Многие заявили, что их раздражает, когда мужчина во время флирта хвастается деньгами.

В одном приложении у меня случился мэтч с человеком, который сразу стал хвалиться своим кошельком, говорить, что я смогу бросить работу, а он обо мне позаботится. Во-первых, я люблю свою работу, люблю чувство, что что-то даю миру. Во-вторых, выяснилось, что у меня больше денег, чем у него (спасибо за наследство, родители!). Я предложила, чтобы он бросил работу, а я бы позаботилась о нем, и он исчез

No-Breadfruit9399пользовательница Reddit

Другие признались, что их совершенно не впечатлили мужские истории об опасном вождении.

Выкрутасы с машинами. Дрифт, гонки, рев моторов в жилых кварталах. Никто никогда не посмотрит на таких парней и скажет: «Вау, какое опасное неуважение к другим, как сексуально»

ArghDontпользовательница Reddit
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Некоторые женщины осудили напускную грубость.

Грубость и самоутверждение за мой счет, когда мы на публике. Я не игрушка

onealk23пользовательница Reddit

Ранее мужчины, пережившие сексуальное насилие от женщин, поделились на Reddit переживаниями, связанными с бестактностью близких относительно этого опыта. Так, по словам некоторых комментаторов, их близкие не верили в то, что мужчина может не получать удовольствия от секса.

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      Александра Лисица
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