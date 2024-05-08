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13:38, 8 мая 2024Из жизни

15-метровый кит подплыл слишком близко к берегу из-за болезни

15-метровый кит подплыл слишком близко к пляжу Делавэра из-за болезни

Кадр: CBS News

15-метровый кит из-за болезни подплыл слишком близко к пляжу в американском штате Делавэр. Об этом пишет Miami Herald.

Сельдяного кита (финвала) нашли утром в воде у берега. Животное было крайне истощено. В образовательном, исследовательском и реабилитационном институте морских животных предположили, что кит болен. Представители этого вида приближаются к суше только в тех случаях, когда больше не могут всплывать на поверхность за воздухом.

Специалисты института подозревали, что животное уже не спасти. Они планировали дать киту успокоительное, чтобы облегчить его страдания, однако не смогли приблизиться к нему из-за высокого уровня воды.

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Ночью кит испустил последний вздох. Специалисты планируют провести вскрытие, чтобы выяснить, что стало причиной болезни. Местные власти предлагают похоронить животное на пляже.

Ранее сообщалось, что в Австралии 160 черных дельфинов выплыли на берег в Австралии. Волонтерам и биологам удалось спасти 100 животных из них.

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      Юлия Юткина
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