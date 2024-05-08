Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:01, 8 мая 2024Наука и техника

Анализ древних артефактов подтвердил возраст Иерусалима

PNAS: датировка древних артефактов подтвердила возраст Иерусалима

Фото: Tel Aviv University / Israel Antiquities Authority

Международная группа ученых из Израиля, Великобритании и США определила возраст древностей, обнаруженных в Первом храме в Иерусалиме, что позволило подтвердить дату строительства города. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Специалисты использовали радиоуглеродное датирование, анализ годичных колец и другие методы для точной датировки артефактов, собранных на месте раскопок в одном из древнейших районов Иерусалима. Затем был проведен поиск связей между возрастом древностей и историческими событиями, некоторые из них упоминались в Библии.

Работа команды включала в себя анализ артефактов (например, семена и череп летучей мыши), найденных среди слоев, датированных периодом между 770 и 420 годами до нашей эры, которые называются гальштатским плато. Команда выполнила 103 измерения углерода-14, получив результаты высокого разрешения.

Результаты подтвердили, что город был впервые заселен где-то между XII и X веками до нашей эры, а затем расширялся на запад. Помимо этого, были найдены свидетельства землетрясения и последующего восстановления, произошедшего в VIII веке до нашей эры, а также разрушения Вавилоном города Иерусалима в 586 году до нашей эры.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Еникеев
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле прокомментировали гибель французского журналиста в зоне СВО

      Раскрыты продукты для снижения давления без лекарств

      В российском регионе запустили сирену ракетной опасности

      В Харькове прогремели взрывы

      Шесть российских населенных пунктов остались без света из-за атаки ВСУ

      Российская стилистка назвала три стрижки для маскировки поврежденных волос

      На Украине заметили доработанный танк «Твердый»

      Захарова ответила на обвинения России в кибератаках в Германии и Чехии

      МИД осудил решение о запрете в Берлине связанной с Россией и СССР символики

      35-летнего брокера задержали на Красной площади после инаугурации Путина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше