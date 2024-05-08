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15:49, 8 мая 2024Мир

Британия заявила о мерах против российских дипломатических объектов недвижимости

МВД Британии: Лондон снимает дипстатус с некоторых объектов недвижимости России
Джеймс Клеверли

Джеймс Клеверли. Фото: Toby Melville / Reuters

Лондон снимает дипстатус с некоторых объектов недвижимости, которые находятся в российской собственности. Об этом заявил глава британского МВД Джеймс Клеверли, сообщает Reuters.

«Мы снимаем дипломатический статус с некоторых российских объектов недвижимости в Великобритании», — высказался об антироссийских мерах Клеверли в ходе слушаний в Палате общин.

Ранее британский министр внутренних дел сообщил, что Лондон вышлет российского военного атташе, соответствующее решение якобы является реакцией на «злонамеренную деятельность России по всей Европе и Великобритании». Он также добавил, что британские власти намерены ввести ограничения на выдачу виз российским дипломатам.

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      Дмитрий Сотак
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