Британия заявила о мерах против российских дипломатических объектов недвижимости

МВД Британии: Лондон снимает дипстатус с некоторых объектов недвижимости России

Лондон снимает дипстатус с некоторых объектов недвижимости, которые находятся в российской собственности. Об этом заявил глава британского МВД Джеймс Клеверли, сообщает Reuters.

«Мы снимаем дипломатический статус с некоторых российских объектов недвижимости в Великобритании», — высказался об антироссийских мерах Клеверли в ходе слушаний в Палате общин.

Ранее британский министр внутренних дел сообщил, что Лондон вышлет российского военного атташе, соответствующее решение якобы является реакцией на «злонамеренную деятельность России по всей Европе и Великобритании». Он также добавил, что британские власти намерены ввести ограничения на выдачу виз российским дипломатам.