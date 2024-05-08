Cadillac передумал отказываться от бензиновых машин к 2030 году

Американский автопроизводитель Cadillac передумал отказываться от бензиновых машин к 2030 году. Об этом стало известно Detroit Free Press.

Вице-президент премиум-бренд концерна Genaral Motors Джон Рот заявил, что «электромобили и двигатели внутреннего сгорания будут сосуществовать в течение ряда лет». Он подчеркнул, что пока Cadillac имеет возможность выбора, бренд будет стремиться удовлетворить потребности всех клиентов.

Слова Рота противоречат обещанию, которое в 2021 году дал глава Cadillac на тот момент Рори Харви — он утверждал, что к 2030 году компания полностью откажется от бензиновых моделей. В ответ на вопрос об этом нынешний вице-президент признался, что теперь такое развитие событий невозможно. Планы пришлось пересмотреть на фоне замедления темпов роста продаж электрокаров.

«Мы придерживаемся стратегии предложить линейку полностью электрических автомобилей к концу десятилетия, и мы собираемся прислушаться к клиенту и позволить ему быть нашим гидом», — добавил Рот.

Ранее Международное энергетическое агентство (МЭА) спрогнозировало бум продаж электрокаров в 2024 году.