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04:01, 8 мая 2024Интернет и СМИ

Девушка показала фото с чужого участка и напугала пользователей сети

Фото: designerd25 / Reddit

Пользовательница Reddit с ником designerd25 опубликовала на портале фото жуткой вещи, которую она увидела на жилом участке. В комментариях пользователи посоветовали девушке обратиться в полицию.

На снимке, который рассказчица прикрепила к посту, был изображен дом на колесах и большой автомобиль. Рядом с ними расположился бежевый гроб. Авторша поста уточнила, что он стоит на чужом участке уже неделю. Девушка также уточнила, что вещь выглядит совершенно новой.

Читатели портала признались, что это фото напугало их. «Жуткое зрелище. Все хотят знать, есть ли там кто-нибудь, но никто не хочет проверять», «Может, пора вызвать полицию?» — высказались они.

Другие же сочли ситуацию забавной. Некоторые из них в шутку предположили, что в нем отдыхает местный вампир, которого выселили из его замка. «Снимите с него крышку, установите колесики и отдайте детям. Или сделайте из него машину для картинга», — поиронизировал пользователь с ником 69Nova468.

Ранее другая девушка рассказала на Reddit, как она собирала в лесу грибы и обнаружила жуткую вещь. На лесной опушке она нашла покрытую паутиной и грязью детскую коляску. Читатели порекомендовали ей позвонить в полицию.

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      Мария Большакова
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