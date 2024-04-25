Девушка собирала грибы и наткнулась на жуткую картину

Пользовательница Reddit показала на портале фото находки, которую она сделала в лесу, когда собирала грибы. Пользователи сочли увиденное на снимке жутким.

Девушка опубликовала фото, на котором в лесу была запечатлена детская коляска. Найденный ей предмет, уточнила рассказчица, был в грязи и паутине. Авторша поста добавила, что обнаружила вещь, собирая грибы.

«Это действительно жутко», «На всякий случай я бы позвонил в полицию», «Надеюсь, там никого не было», — высказались некоторые пользователи портала.

Другие же читатели предположили, что колясками могли воспользоваться бездомные. В ней, по мнению пользователей, они могли перевозить свои вещи. Также некоторые комментаторы решили, что коляску в лесу могла оставить пара с ребенком. Они предположили, что дорога в лесу оказалась непроходимой, поэтому молодые родители решили не брать коляску с собой.

Ранее девушка рассказала на Reddit, как она сделала неприятную находку в книге. По словам рассказчицы, в качестве закладки в ней лежали черные волосы.