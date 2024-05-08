Фильму с Ургантом в главной роли отказали в прокатном удостоверении

Фильму «Во сне ты горько плакал» с Ургантом не выдали прокатное удостоверение

Фильму «Во сне ты горько плакал», главную роль в котором исполнил артист и телеведущий Иван Ургант, отказали в прокатном удостоверении в России. Об этом сообщил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин в своем Telegram-канале.

Общественник заявил, что после его обращения в Министерство культуры РФ с просьбой отказать картине в прокатном удостоверении он получил положительный ответ. Он пояснил, что это означает, что проект не будут показывать на территории страны.

Бородин напомнил, что режиссером фильма выступает журналист Николай Солодников, супруг признанной Минюстом иноагентом интервьюера Екатерины Гордеевой, а продюсером — Александр Сокуров. По словам общественника, оба кинематографиста занимают антироссийскую позицию.

«В 2023 году в Москве уже состоялся закрытый премьерный показ фильма. Считаю, что нельзя допускать показ этого фильма в кинотеатрах нашей страны», — подчеркнул глава ФПБК.

В апреле 2024 года картину представили узкому кругу зрителей и выпустили атмосферный трейлер. Фильм стал первым полнометражным проектом журналиста Солодникова, а для Урганта «Во сне ты горько плакал» стал первой киноработой после трехлетнего перерыва в карьере.