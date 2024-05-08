Военный эксперт рассказал о перспективах России для прорыва линии фронта

Военный эксперт Глазунов: Россия может прорвать фронт на трех направлениях

Российская армия может прорвать линию фронта в зоне специальной военной операции (СВО) сразу на трех направлениях, считает военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о перспективах для российских сил двигаться вперед.

Если брать стратегически, у нас очень хорошая ситуация сегодня для прорыва линии фронта и на харьковском, и на донецком, и на запорожском направлении, потому что украинской армии не хватает резервов Олег Глазунов военный эксперт

«Украинская армия истощена, но это не значит, что она не может еще сопротивляться. Нет резервов, нет достаточно патронов, нет достаточно снарядов, нет тяжелой артиллерии, нет современных видов оружия, как у нас. Естественно, они уже выдыхаются, теряют инициативу, которая у них была летом. Поэтому постепенно начинают отходить, потому что у них не хватает сил и возможностей удерживать эти территории», — сказал он.

По словам военного эксперта, украинское военное командование и разведка видят, что Киев теряет позиции.

«Россия может прорвать линию фронта. Неважно, где она прорвет, она сразу выйдет на оперативный простор. Это значит, не будет впереди эшелонированной обороны, которая могла бы задержать продвижение», — заключил он.

8 мая Минобороны сообщило, что российские силы взяли под контроль село Кисловка в Харьковской области. Из брифинга ведомства также следует, что подразделения группировки войск «Запад» «улучшили положение по переднему краю». Кисловка находится в 27 км юго-восточнее Купянска.

