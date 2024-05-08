ФСБ обнародовала допросы генерала вермахта о борьбе с партизанами в Крыму

ФСБ рассекретила допросы генерала вермахта Йенеке о военнопленных в Крыму

ФСБ рассекретила протоколы допросов генерал-полковника вермахта Эрвина Йенеке о вывозе советских военнопленных из Крыма после прорыва Красной армией немецких укреплений на Перекопе весной 1943 года. Об этом сообщает ТАСС.

В документах говорится, что с полуострова нацисты вывезли в Констанцу (Румыния) 60 тысяч человек из числа военнопленных, заключенных и советских граждан. Кроме того, фашисты вывезли из Крыма музейные ценности, каракулевых овец, хлопок и табак.

Немецкий генерал также рассказал о борьбе фашистов с крымскими партизанами, которые прятались в старых каменоломнях рядом с Керчью. По его приказу особая саперная команда сначала подорвала входы и выходы из пещер, затем пустила внутрь взрывообразующий газ, а затем блокировала катакомбы, оставив партизан без продовольствия и воды. Лишь с третьей попытки нацисты добились своего и вынудили людей сдаться. Было схвачено 350 человек, из них 40 были казнены, рассказал Йенеке.

Его самого Красная Армия взяла в плен в июне 1945 года в городе Нидершене в Германии и отправила в Севастопольскую тюрьму.

12 апреля ФСБ обнародовала архивный документ об уничтожении под Брянском в январе 1943 года группы французов, воевавших за гитлеровскую Германию и пытавшихся занять один из населенных пунктов.