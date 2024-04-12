ФСБ рассекретила архив об уничтожении группы французов под Брянском в 1943 году

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России рассекретила архивный документ об уничтожении под Брянском в январе 1943 года группы французов, воевавших за гитлеровскую Германию и пытавшихся занять один из населенных пунктов. Об этом сообщает РИА Новости.

Речь идет о сообщении сотрудника органов НКВД СССР Павла Судоплатова заместителю наркома внутренних дел СССР Всеволоду Меркулову. Он докладывал, что взятый в плен французский капрал Роберт Гестен рассказал о подготовке немцами большой операции против партизан Клетнянских лесов.

Судоплатов докладывал, что, по агентурным данным, немецкие гарнизоны в населенных пунктах в районе Брянска пополняются за счет французов из так называемого «легиона по борьбе с большевизмом» и украинских националистов.

Ранее Управление ФСБ по Смоленской области рассекретило архивные документы, где содержалась информация о фальсификации германскими спецслужбами катынского дела.