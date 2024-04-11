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17:38, 11 апреля 2024Силовые структуры

ФСБ рассекретила архив о фальсификации «Катынского дела»

УФСБ по Смоленской области рассекретило архив о фальсификации «Катынского дела»

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Управление ФСБ по Смоленской области рассекретило архивные документы, в которых содержалась информация о фальсификации германскими спецслужбами «Катынского дела». Об этом сообщает ТАСС.

Большая часть архива состоит из допросов поляков, которые были на службе у немцев в Смоленской области. На одном из таких допросов уроженец Польши Эдуард Потканский заявил, что летом 1943 года немцы показали им могилы с 12 тысячами польских офицеров в Катынском лесу. По его словам, по лежавшим вокруг вещам было видно, что захоронения совсем свежие, так как польские деньги, личные письма и документы были почти как новые.

При этом, по версии нацистов, сотрудники НКВД расправились с польскими офицерами в 1939 году. Потканский отметил, что деньги и документы не могли бы сохранить такой вид, если бы были в земле с 1939 года.

Ранее сообщалось, что архивные документы содержат информацию о массовых расправах нацистов над мирными жителями на территории региона в годы Великой Отечественной войны.

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