ФСБ рассекретила архив о массовых расправах нацистов над жителями региона России

ФСБ рассекретила архив о массовых казнях мирных жителей нацистами в Смоленске

Управление ФСБ по Смоленской области рассекретило архивные документы, содержащие информацию о массовых расправах нацистов над мирными жителями на территории региона в годы Великой Отечественной войны. Фотографии публикует ТАСС.

На кадрах с архивными материалами находится информация, полученная от взятого в плен ефрейтора 268-й пехотной дивизии вермахта Ганса Фарбера. Спецсообщение адресовано начальнику Главного управления контрразведки «СМЕРШ» Виктору Абакумову, члену Военного совета фронта генерал-лейтенанту Николаю Булганину и командующему Западным фронтом генерал-полковнику Василию Соколовскому.

Документы обнародованы впервые. Сейчас они переданы в Государственный архив новейшей истории Смоленской области в рамках проекта «Без срока давности».

В прошлом году ФСБ рассекретила документы о подготовке эстонских карателей для атаки на СССР.