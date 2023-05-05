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01:07, 5 мая 2023Наука и техника

Раскрыты документы о подготовке эстонских карателей для атаки на СССР

Архивы ФСБ: нацисты в 1942 году готовили эстонских карателей для захвата севера СССР

Фото: Александр Становов / РИА Новости

Разведки Германии и Финляндии в 1942 году использовали эстонских карателей для захвата севера СССР. Об этом говорится в рассекреченных документах из архива ФСБ, пишет РИА Новости.

В частности, планировалось, что те захватят железные дороги на севере европейской части СССР, остановят поставки по ним от союзников и будут способствовать наступательным операциям вермахта.

Марина Совина
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