Генерал ВСУ назвал последствия наступления ВС России для армии Украины

Генерал ВСУ Кривонос: ВС России могут оттянуть украинскую армию боями на севере

Генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке Сергей Кривонос заявил в эфире телеканала Espreso, что ВС России могут начать наступление на Сумы и Харьков, последствием чего станет оттягивание украинской армии на север страны.

По его словам, на всех участках фронта для украинской армии ситуация очень сложная, ввиду превосходства России в количестве артиллерии и личного состава.

«Это (наступление на Харьков и Сумы — прим. «Ленты.ру») может дать возможность ведения приграничных боев с целью оттягивания наших сил и средств от российско-украинского фронта. И это они делают достаточно эффективно», — заявил Кривонос.

Ранее заместитель командира 3-й штурмовой бригады, экс-командир бригады «Азов» (признана террористической организацией и запрещена в РФ) Максим Жорин предрек начало наступления Вооруженных сил РФ.

Он заявил, что Российская армия понимает всю ограниченность украинских ресурсов, поэтому начнет наступление одновременно под Харьковом и на юге Украины.