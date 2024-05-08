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19:36, 8 мая 2024Бывший СССР

Генерал ВСУ назвал последствия наступления ВС России для армии Украины

Генерал ВСУ Кривонос: ВС России могут оттянуть украинскую армию боями на севере
Сергей Кривонос

Сергей Кривонос. Фото: President.gov.ua / Wikimedia

Генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке Сергей Кривонос заявил в эфире телеканала Espreso, что ВС России могут начать наступление на Сумы и Харьков, последствием чего станет оттягивание украинской армии на север страны.

По его словам, на всех участках фронта для украинской армии ситуация очень сложная, ввиду превосходства России в количестве артиллерии и личного состава.

«Это (наступление на Харьков и Сумы — прим. «Ленты.ру») может дать возможность ведения приграничных боев с целью оттягивания наших сил и средств от российско-украинского фронта. И это они делают достаточно эффективно», — заявил Кривонос.

Ранее заместитель командира 3-й штурмовой бригады, экс-командир бригады «Азов» (признана террористической организацией и запрещена в РФ) Максим Жорин предрек начало наступления Вооруженных сил РФ.

Он заявил, что Российская армия понимает всю ограниченность украинских ресурсов, поэтому начнет наступление одновременно под Харьковом и на юге Украины.

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      Валентин Карант
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