Ида Галич попросила не кормить ее ради сохранения фигуры с фразой «вешу центнер»

Ида Галич попросила не кормить ее и не звать на вечеринки ради сохранения фигуры

Российская блогерша и телеведущая Ида Галич попросила ее не кормить ради сохранения фигуры с фразой «вешу центнер». Соответствующий пост она опубликовала в своем Telegram-аккаунте.

34-летняя знаменитость рассказала, что в настоящее время находится в Узбекистане, где не может отказать себе в удовольствии насладиться местной кухней. «Мне так вкусно есть и пить, что с грустью смотрю на недавние кадры со съемок "Спортмастера", но продолжаю быть гедонистом», — отметила инфлюэнсерша.

В то же время она призвала знакомых не звать ее на вечеринки и не угощать, когда она вернется в Москву. «Я вешу центнер», — заявила блогерша.

В апреле Галич показала фигуру в купальнике во время поездки в Дубай. Она позировала у зеркала в ванной в распахнутом белом халате и сером бикини с коричневым узором.