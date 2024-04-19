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19:21, 19 апреля 2024Ценности

Ида Галич показала фигуру в бикини

Телеведущая Ида Галич показала фигуру в бикини во время поездки в Дубай

Фото: Telegram-канал Иды Галич

Российская блогерша и телеведущая Ида Галич показала фигуру в купальнике во время поездки в Дубай. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

На одном из кадров 33-летняя знаменитость позировала у зеркала в ванной в распахнутом белом халате и сером бикини с коричневым узором. Комплект состоял из топа с треугольными чашками, обнажавшего часть бюста, и трусов с заниженной талией. Кроме того, инфлюэнсерша запечатлела себя в шезлонге без макияжа.

Известно, что Галич отправилась в ОАЭ на форум женщин-лидеров WE Convention. Также она отметила, что приглашена на гала-ужин с бывшей первой леди Франции, супермоделью и певицей Карлой Бруни и российской теннисисткой Марией Шараповой.

Ранее в апреле Ида Галич показала естественную внешность без макияжа на фото со словами «все еще без груди».

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      Карина Черных
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