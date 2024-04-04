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10:20, 4 апреля 2024Ценности

Ида Галич показала фото в бикини без фильтров со словами «все еще без груди»

Блогерша Ида Галич показала фото в бикини из Дубая без макияжа и фильтров

Фото: Telegram-канал IdaGalich

Российская блогерша и телеведущая Ида Галич показала естественную внешность без макияжа на фото со словами «все еще без груди». Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

33-летняя инфлюэнсерша отправилась на отдых в Дубай с сыном, где снялась в черном бикини на балконе. Знаменитость позировала вполоборота к камере, примерив топ с треугольными чашками и стринги с завязками на бедрах. Также она распустила влажные волосы, оставив их в небрежном виде.

«Это я без косметики, без фильтров и все еще без груди», — иронично подписала снимок Галич.

В марте Ида Галич в образе жены мафиози пришла на матч футбольного клуба ЦСКА.

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      Карина Черных
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