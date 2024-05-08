Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:30, 8 мая 2024Мир

Израиль обстрелял жилой комплекс в секторе Газа

Al-Jazeera: при обстреле ЦАХАЛ жилого комплекса в Газе погибли 7 человек

Фото: Hatem Khaled / Reuters

Израиль обстрелял жилой комплекс на востоке сектора Газа. Об этом сообщил телеканал Al-Jazeera со ссылкой на палестинское агентство WAFA.

В результате атаки погибла семья из семи человек, в том числе пять детей, говорится в материале. По данным телеканала, израильские военные также нанесли удар по мотоциклу у ворот Салах ад-Дин, два человека погибли, еще несколько были ранены.

Ранее стало известно, что израильские танки и войска вошли в Рафах на юге сектора Газа после объявления о продолжении наступления. Отмечается, что они приблизились на расстояние 200 метров от контрольно-пропускного пункта (КПП) «Рафах» с соседним Египтом.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      США объявили награду 10 миллионов долларов за сведения о россиянине Хорошеве. Кого еще из русских хакеров ищут в США?

      Реклама

      На Украине раскрыли последствия взрывов в Запорожье

      При ударе по нефтебазе в Луганске пострадали пять человек

      В ФРГ подняли вопрос об объеме переданного третьим странам за восемь лет оружия

      Россиянин описал столицу Таджикистана словами «словно из другого измерения»

      На Украине рассказали о политических последствиях потери Очеретино

      Полковник объяснил значение Часова Яра для России и Украины

      В Киеве прозвучали взрывы

      Женщина бросила кормить мужа грудным молоком и занялась медитацией

      Российская ПВО сбила барражирующие боеприпасы Switchblade

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше