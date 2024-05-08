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02:47, 8 мая 2024Мир

Израиль заявил о перехвате подозрительной воздушной цели

ЦАХАЛ: средства ПВО перехватили подозрительную воздушную цель с востока

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Система противовоздушной обороны (ПВО) Израиля перехватила подозрительную воздушную цель. Об этом сообщается в заявлении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram.

Уточняется, что цель двигалась в направлении Израиля с востока, около района города Эйлат. Средства ПВО успешно перехватили ее за пределами израильской территории.

Ранее ЦАХАЛ объявил о начале точечной контртеррористической операции в восточном районе Рафаха в секторе Газа. Отмечается, что перед операцией израильская армия призвала жителей восточного района временно эвакуироваться в расширенный гуманитарный район в Аль-Маваси, где израильская сторона способствовала расширению полевых госпиталей и увеличению запасов воды, продовольствия и медикаментов.

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      Марина Совина
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