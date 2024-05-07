ЦАХАЛ объявил о начале точечной контртеррористической операции в Рафахе

ЦАХАЛ начал точечную контртеррористическую операцию в восточном районе Рафаха

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале точечной контртеррористической операции в восточном районе Рафаха в секторе Газа. Об этом сообщается в заявлении израильской армии в Telegram.

«Наземные войска ЦАХАЛ начали точечную контртеррористическую операцию, основанную на разведывательных данных, чтобы ликвидировать террористов ХАМАС и демонтировать террористическую инфраструктуру в определенных районах восточного Рафаха», — говорится в заявлении.

Отмечается, что перед операцией ЦАХАЛ призвал жителей восточного района Рафаха временно эвакуироваться в расширенный гуманитарный район в Аль-Маваси, где израильская сторона способствовала расширению полевых госпиталей и увеличению запасов воды, продовольствия и медикаментов.

Ранее стало известно, что танки и войска ЦАХАЛ вошли в Рафах на юге сектора Газа после объявления израильской стороны о продолжении наступления, поскольку предложение о перемирии со стороны палестинского радикального движения ХАМАС не отвечает его требованиям.