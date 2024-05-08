Известный продюсер сравнил хейтеров Орбакайте со стадом хряков на комбинате

Продюсер Дзюник сравнил хейтеров Орбакайте со стадом хряков на мясокомбинате

Российский медиаменеджер и экс-продюсер группы «Тату» Леонид Дзюник сравнил хейтеров певицы Кристины Орбакайте со стадом хряков на мясокомбинате. Своим мнением он поделился в разговоре с изданием «Абзац».

Эксперт признался, что доносы общественных деятелей на исполнительницу вызывают у него злость. По его мнению, сначала «неадекватные» люди кричат о ненужности Орбакайте в России, а потом в обществе начинает действовать «принцип толпы».

На любом мясокомбинате есть такой хряк-поводырь, который ведет стадо на бойню. Та же история с людьми, которые любят орать и горлопанить. За ними, в свою очередь, следует толпа, которая не хочет думать своей головой. Если Орбакайте вам не нужна, не ходите на ее концерты Леонид Дзюник

Он подчеркнул, что считает отмену некоторых артистов «безобразием», а также заявил, что Орбакайте не обязана оправдываться. По его мнению, певицу нельзя унижать лишь за то, что ее мать, артистка Алла Пугачева, находится «в нетрезвом уме и памяти».

«Дети за родителей не отвечают. Кристина поступила абсолютно правильно, что не стала ни перед кем оправдываться. Ей не перед кем оправдываться. Мы все сегодня поддерживаем спецоперацию, но не имеем права подтягивать кого-либо к той или иной ситуации», — резюмировал медиаменеджер.

Ранее организатор концерта в Государственном Кремлевском дворце Вячеслав Шаинский объяснил решение пригласить на выступление в честь Дня защиты детей певицу Кристину Орбакайте.