Организатор концерта в Кремле объяснил решение пригласить Орбакайте

Организатор концерта в Кремле Шаинский: Орбакайте согласилась спеть бесплатно

Организатор концерта в Государственном Кремлевском дворце Вячеслав Шаинский объяснил решение пригласить на выступление в честь Дня защиты детей певицу Кристину Орбакайте. Его слова приводит MK.RU.

Шаинский отметил, что выступление носит благотворительный характер и зачастую сложно найти звезд, согласных безвозмездно выступить на таких мероприятиях. «Но с Кристиной Эдмундовной мы вели переговоры еще несколько месяцев назад, и предложение выступить было воспринято ею очень тепло, мы получили предварительное согласие Орбакайте об участии. О баснословных гонорарах речи не шло», — пояснил он.

Собеседник MK.RU добавил, что Орбакайте является многодетной матерью, а ее номера «всегда очень яркие и красочные».

Ранее стало известно, что Орбакайте согласилась бесплатно выступить в Государственном Кремлевском дворце. По данным СМИ, певица исполнит песню «А знаешь, все еще будет» своей матери, народной артистки СССР Аллы Пугачевой на фестивале в честь Дня защиты детей 1 июня. До этого пресс-секретарь Государственного Кремлевского дворца Константин Ярошевский опроверг сообщения о грядущем выступлении Орбакайте на концерте.