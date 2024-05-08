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13:45, 8 мая 2024Россия

Минобороны России заявило об ударе по объектам на Украине ракетами «Кинжал»

Минобороны России заявило об ударе по объектам энергетики и ВПК Украины
СюжетМинобороны:

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Российские войска нанесли удар по объектам энергетики и предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что атака проведена в ответ на попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанести ущерб объектам российской энергетики. Групповой удар нанесен высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, аэробаллистическим гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал», а также беспилотниками.

«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — констатировал Конашенков.

Ранее президент России Владимир Путин связал удары российских войск по объектам энергетической инфраструктуры Украины с демилитаризацией республики. По его словам, таким образом оказывается прямое влияние на оборонно-промышленный комплекс страны.

В свою очередь, член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев в марте подчеркнул, что атаки по объектам энергетики Украины направлены на то, чтобы лишить Киев возможности вести боевые действия против России.

ЖЗЛ
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