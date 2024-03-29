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06:30, 29 марта 2024Россия

Названа цель ударов по энергообъектам Украины

Эксперт Лосев: удары по энергетике лишат Киев возможности вести бои против РФ

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Атаки по объектам энергетики Украины направлены на то, чтобы лишить Киев возможности вести боевые действия против России, поэтому удары по инфраструктуре должны быть продолжены, заявил член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев. Об этом пишет РИА Новости.

Он назвал цели подобных ударов. «То, что мы начали лишать украинский режим этой инфраструктуры, а значит и возможности вести войну против нас — это очень важно, это надо продолжать. Потом отстроим», — отметил он.

Эксперт указал, что одна из задач заключается в том, чтобы лишить противника возможности к сопротивлению.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил о масштабных повреждениях энергообъектов. Он уточнил, что были разрушены объекты генерации, системы передачи и распределения электроэнергии в разных регионах. В некоторых областях зафиксированы проблемы с подачей света.

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      Марина Совина
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