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10:43, 8 мая 2024Ценности

Модель пришла на свадьбу подруги в прозрачном платье и вызвала споры в сети

Изабелла Мазерс

Изабелла Мазерс. Фото: @isabellemathersx

Австралийская модель Изабель Мазерс пришла на свадьбу подруги в откровенном наряде и вызвала споры в сети. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

25-летняя манекенщица поделилась серией снимков, на которых показала свой образ для церемонии. На кадрах Изабель предстала в облегающем прозрачном платье лимонного цвета, оформленном вырезом на животе в виде ромба и разрезом посередине. Видно, что под изделием отсутствует нижнее белье.

Подписчики разделились во мнениях по поводу внешнего вида Мазерс. «Голый живот на свадьбе? Кажется, это просто неуместно», «Не хочу показаться злым, но это неподходящее платье для свадьбы», «Платье похоже на мои шторы в ванной комнате», «Буквально все так расстроены тем, насколько ты идеальна», «Люди такие мерзкие, что оставляют комментарии, унижающие вас за то, что вы носите платье», «Ты прекрасна», — писали они.

В мае прошлого года австралийская модель Элли Гонсалвес появилась на собственной свадьбе в откровенном наряде и подверглась критике в сети. Тогда 33-летняя манекенщица рассказала, что надевала на торжество несколько платьев.

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      Мария Винар
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