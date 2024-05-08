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08:35, 8 мая 2024Силовые структуры

Россиянин послушал рассуждения девушки о жизни и поджег ее

В Москве полиция начала проверку из-за поджога россиянином девушки на свидании

Фото: Валентин Егоршин / РИА Новости

В Москве полиция проводит проверку после заявления пострадавшей на свидании девушки. Об этом в среду, 8 мая, сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным издания, ЧП произошло во время свидания в одной из квартир района Кунцево. Романтический ужин пошел не по плану — девушка начала рассуждать о жизни, но ее взгляды пошли в разрез с мнением хозяина квартиры. Употребивший к тому времени алкоголь мужчина схватил бутылку спирта, плеснул на гостью и поджег. Пострадавшей удалось потушить себя, у нее ожог груди и правой руки третьей степени.

Как только она оправилась, заявила о произошедшем в полицию.

22 марта 2023 года сообщалось, что в Ангарске у пришедшего на свидание с интернет-подругой мужчины похитили 500 тысяч рублей.

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      Владимир Седов
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