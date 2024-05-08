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14:08, 8 мая 2024Экономика

Москвичам пообещали ледяную стужу на всю неделю

Синоптик Ильин: на момент парада Победы в столице будет очень холодно

Фото: Василий Кузьмичёнок / АГН «Москва»

На момент начала праздничного парада Победы 9 мая в Москве будет очень холодно, ледяная стужа при этом будет накрывать город на протяжении всей недели. Таким прогнозом с RT поделился синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

В ночь на 9 мая может пройти снег, температура в центре города опустится до нуля, по окраинам до минус одного, по области от минус 1 до минус 3 градусов. В начале дня ожидается плюс 1-3 градуса «и в утренние часы еще какие-то снежинки могут порхать в небе», добавил синоптик. В дневные часы также возможны осадки в смешанной фазе, воздух максимально прогреется до отметок плюс 3-4 градуса. Также ожидается северо-западный ветер с сильными порывами до 15-20 метров в секунду. В этот день температура окажется ниже нормы на 12 градусов.

Заморозки сохранятся и в ночь на 10 мая. При этом днем значительно потеплеет. В столице с утра ожидается плюс 6-8 градусов, днем потеплеет до плюс 9-11 градусов. По области ожидается кратковременный дождь.

11 мая ночью потеплеет до плюс 2-7 градусов в Подмосковье и плюс 3-5 градусов в столице. Днем в Москве ожидается плюс 8-10 градусов, по области плюс 7-12 градусов. По словам синоптика, в этот день также пройдут дожди. В воскресенье ночью немного похолодает, однако заморозков в столице, скорее всего, не будет. Минимальная температура по области окажется от нуля до плюс пяти градусов, в Москве — плюс 1-3 градуса. Днем температура воздуха в столице поднимется до плюс 8-10 градусов, по области ожидается плюс 7-10 градусов.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что майское тепло вернется в Москву только в середине месяца.

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      Мария Черкасова
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