На позициях ВС России близ Днепра нашли останки солдат Красной армии

На позициях ВС России в Запорожье нашли останки красноармейцев

На позициях Вооруженных сил (ВС) России близ реки Днепр нашли останки солдат Красной армии. Об этом рассказал командир одного из подразделений с позывным Музей, передает РИА Новости.

По его словам, останки, которые впоследствии передадут в Министерство культуры, обнаруживаются в процессе оборудования позиций военнослужащими и используются поисковиками, которые занимаются поиском погибших во время Великой Отечественной войны.

«В процессе оборудования позиций нашими бойцами были найдены немецкие каски и штык от винтовки Мосина. Это говорит о том, что в этих местах 80 лет назад шли бои. Красная армия уничтожала здесь врагов», — рассказал Музей.

В октябре 2021 года Россия и Украина обменялись останками погибших в Великую Отечественную войну красноармейцев. Тогда церемония их передачи состоялась у монумента Дружбы на границе двух государств.