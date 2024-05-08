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15:08, 8 мая 2024Бывший СССР

На позициях ВС России близ Днепра нашли останки солдат Красной армии

На позициях ВС России в Запорожье нашли останки красноармейцев

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

На позициях Вооруженных сил (ВС) России близ реки Днепр нашли останки солдат Красной армии. Об этом рассказал командир одного из подразделений с позывным Музей, передает РИА Новости.

По его словам, останки, которые впоследствии передадут в Министерство культуры, обнаруживаются в процессе оборудования позиций военнослужащими и используются поисковиками, которые занимаются поиском погибших во время Великой Отечественной войны.

«В процессе оборудования позиций нашими бойцами были найдены немецкие каски и штык от винтовки Мосина. Это говорит о том, что в этих местах 80 лет назад шли бои. Красная армия уничтожала здесь врагов», — рассказал Музей.

В октябре 2021 года Россия и Украина обменялись останками погибших в Великую Отечественную войну красноармейцев. Тогда церемония их передачи состоялась у монумента Дружбы на границе двух государств.

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