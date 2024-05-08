На позициях ВС России близ Днепра нашли останки солдат Красной армии
На позициях Вооруженных сил (ВС) России близ реки Днепр нашли останки солдат Красной армии. Об этом рассказал командир одного из подразделений с позывным Музей, передает РИА Новости.
По его словам, останки, которые впоследствии передадут в Министерство культуры, обнаруживаются в процессе оборудования позиций военнослужащими и используются поисковиками, которые занимаются поиском погибших во время Великой Отечественной войны.
«В процессе оборудования позиций нашими бойцами были найдены немецкие каски и штык от винтовки Мосина. Это говорит о том, что в этих местах 80 лет назад шли бои. Красная армия уничтожала здесь врагов», — рассказал Музей.
В октябре 2021 года Россия и Украина обменялись останками погибших в Великую Отечественную войну красноармейцев. Тогда церемония их передачи состоялась у монумента Дружбы на границе двух государств.