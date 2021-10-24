Россия и Украина обменялись останками красноармейцев

Россия и Украина обменялись останками погибших в Великую Отечественную войну красноармейцев. Церемония их передачи состоялась у монумента Дружбы на границе двух государств. Об этом сообщает РИА Новости.

Российские поисковые организации отдали коллегам из Украины останки четырех солдат Красной армии. Украинские поисковики в свою очередь передали тела семнадцати красноармейцев, павших в годы войны на территории современной Украины.

Отмечается, что в дальнейшем останки воинов буду захоронены на родине с воинскими и духовными почестями.

Ранее уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова предложила провести новый обмен пленными в Донбассе. По ее словам, в Киеве ожидают возвращения на родину 285 человек, находящихся в заключении на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).