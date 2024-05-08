На российского «гееборца» составили протокол за критику военнослужащих

«Фонтанка»: на «гееборца» Булатова составили протокол за критику военных

На петербургского «гееборца» Тимура Булатова составили протокол за критику российских военнослужащих. Об этом стало известно «Фонтанке».

Мужчина писал жалобы на представителей ЛГБТ-сообщества (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России). Как выяснило издание, его ждут в Тверском районном суде Москвы как привлекаемое лицо. Сам Булатов отметил, что несколько дней назад ему через почту по месту регистрации пришло письмо от УМВД Тверского района столицы.

В нем было указано об обязанности явиться 6 мая. Мужчина позвонил отправителю и сообщил, что приезжать в Москву ему как неудобно, поскольку он занят воспитанием четырехлетней дочери. Булатов попросил прислать для ознакомления материалы в УМВД по адресу его регистрации. На что, по словам Булатова, ему ответили, что тогда все решится без его участия.

«Гееборец» заверил,что не писал ничего дискредитирующего в соцсетях, а наоборот, всячески поддерживал армию и помогал ей. Он допустил, что кто-то мог зарегистрировать фейковый аккаунт с его данными, написать в нем нечто провокационное и впоследствии пожаловаться на эту информацию.

По заявлениям Булатова было возбуждено несколько уголовных дел о фейках, по которым фигуранты получили сроки.

Ранее сообщалось, что в Красноярске суд оштрафовал бар «Элтон» после скандальной вечеринки.