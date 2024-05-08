На Урале сотрудница Wildberries упала замертво со стеллажа на складе

В Екатеринбурге сотрудница Wildberries упала замертво со стеллажа на складе

В Екатеринбурге 27-летняя сотрудница Wildberries упала замертво со стеллажа на складе. Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash.

По сведениям издания, все произошло этой ночью. Жительница Урала получила несовместимые с жизнью травмы.

Сейчас на месте начали работу представители спецслужб. Склад на улице Перспективной временно закрыли — работников перенаправили в другой. За невыход в Wildberries пообещали не штрафовать.

В маркетплейсе знают о трагедии с сотрудницей, передает портал Е1.ru. «Wildberries содействует проведению следствия и предоставляет все необходимые данные для установления причин случившегося», — разъяснили в компании. Там также подтвердили, что сейчас на складе приостановлены все процессы.

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