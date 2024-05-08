Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:37, 8 мая 2024Экономика

Названа доля не успевающих отдохнуть в отпуске россиян

hh.ru: 46 процентов россиян не успевают хорошо отдохнуть за время отпуска

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Почти половина россиян (46 процентов) пожаловались, что не успевают хорошо отдохнуть от работы во время отпуска. Таковы результаты исследования платформы онлайн-рекрутинга hh.ru (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Чуть большая доля опрошенных (51 процент) в то же время заявила, что положенного отпуска им вполне хватает, а четыре процента респондентов и вовсе назвали его слишком длинным. Отдыхают 28 дней в году 64 процента граждан, у 15 процентов отпуск короче, а у 22 процентов — длиннее.

Среди тех, что уже успел отдохнуть в этом году, 24 процента выбрали путешествия по России, а 21 процент остался дома и провел время с книгами или у компьютера. Еще 20 процентов посвятили время домашним хлопотам, 19 процентов опрошенных поехали за границу, 4 процента — в поход или на пикник, 1 процент отправился на дачу. Еще четыре процента россиян в отпуске не отдыхали, а подрабатывали.

Материалы по теме:
Россияне стали больше работать. Почему стране придется забыть о четырехдневной рабочей неделе?
Россияне стали больше работать.Почему стране придется забыть о четырехдневной рабочей неделе?
26 июля 2023
Лучшие месяцы для отпуска в 2024 году. Как выгодно уйти в отпуск, чтобы не потерять деньги?
Лучшие месяцы для отпуска в 2024 году.Как выгодно уйти в отпуск, чтобы не потерять деньги?
2 ноября 2023

Часть работников (17 процентов) рассказала, что им приходилось уходить в отпуск против своей воли. Чаще всего принудительно отправляют отдыхать сотрудников из таких сфер, как «Высший и средний менеджмент», «Информационные технологии» и «Розничная торговля», показал опрос. Еще одна проблема, с которой сталкиваются работники — трудности с планированием времени отдыха. Так, 40 процентов россиян не могли уйти в отпуск одновременно с коллегой, а 27 процентов посетовали, что им не на кого было оставить их работу на время отсутствия.

Опрос сервиса проводился с 20 марта по 14 апреля. В нем приняли участие более 1,5 тысячи россиян.

Ранее директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина рассказала, что среди летних месяцев 2024 года самым выгодным для планирования отпуска является июль. При этом менее удобным для отдыха она указала июнь. «Логика определения выгодных и невыгодных месяцев для отпуска определяется количеством рабочих дней. Чем их меньше в месяце, тем менее выгодно брать отпуск в этот период», — объяснила специалист.

Что думаешь? Оцени!
      Влада Горячева
      Обсудить
      Последние новости

      Китай резко поднял стоимость поставок товаров в Россию. С чем это связано?

      Москву засыпало майским снегом

      Российские дроны научились залетать в тыл ВСУ незамеченными

      Обнаружено новое свойство света

      В Италии сообщили о планах НАТО запретить ввод войск на Украину

      Сербия поддержала Китай в вопросе Тайваня

      Звезда «Ворониных» раскрыла подробности проваленных проб в продолжение сериала

      Бойца Ибрагима Исламова задержали за ДТП на мосту Петербурга

      Украинского олигарха обвинили в организации заказного убийства. Ему грозит пожизненное заключение

      Известная российская телеведущая стала матерью во второй раз

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше