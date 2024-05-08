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15:42, 8 мая 2024Россия

Новому проекту Чубайса в Израиле нашли объяснение

Социолог Романов: Чубайс открыл «российский центр» в Израиле ради статуса

Фото: Anton Belitsky / Globallookpress.com

Экс-глава «Роснано» и бывший специальный представитель президента России Анатолий Чубайс открыл в Израиле Центр российских исследований, чтобы приобрести актуальный статус. Об этом заявил «Царьграду» социолог, политический консультант Роман Романов.

«Это нужно, чтобы участвовать в переговорах, чтобы снова войти в политическое поле, в том числе международное», — нашел объяснение эксперт.

Он также отметил, что Центр может выполнять роль и «финансовой кормушки» для российской политической эмиграции. Кроме того, социолог предположил, что Чубайс хочет создать собственную аналитическую структуру, однако он усомнился в ее успешности.

Четвертой причиной открытия «российского центра» в Тель-Авиве Романов назвал планы создать какаю-то серьезную аналитическую структуру. «Но если будет тот состав, который заявлен, я бы особенно не беспокоился по этому поводу», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Чубайс стал «организатором группы спонсоров» открывшегося в Израиле Центра российских исследований (ЦРС). Центр займется изучением новейшей истории России после 1991 года. В проекте примут участие эксперты, признанные в России иноагентами.

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