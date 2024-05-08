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19:05, 8 мая 2024Силовые структуры

Обвиненного в похищении миллионов рублей россиянина экстрадировали из Сербии

Из Сербии экстрадировали россиянина, обвиненного в похищении 25 миллионов рублей

Фото: Marko Djurica / Reuters

Из Сербии экстрадировали россиянина Сергея Титова, который обвиняется в похищении 25 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Мужчину передали сотрудникам НЦБ Интерпола МВД и ФСИН России для его доставки в Москву. Ему вменятся статья о мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

По версии следствия, с 2021 по 2022 год Титов предложил учредителю липецкой компании услуги по обжалованию в Арбитражном суде решения налоговой инспекции о взыскании штрафов, за что попросил многомиллионную оплату. Потерпевший передал мужчине деньги, однако тот не выполнил обязательства.

Уголовное дело в отношении Титова возбудили в сентябре 2022 года, однако он скрылся за границей. В результате его заочно арестовали и объявили в международный розыск. В феврале он был задержан в Сербии.

Ранее сообщалось, что полковнику ФСБ запросили 14 лет колонии за взятки на 87 миллионов рублей.

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      Илона Палей
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