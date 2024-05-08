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11:03, 8 мая 2024Силовые структуры

Полковнику ФСБ запросили 14 лет колонии за взятки на 87 миллионов рублей

Прокурор запросил 14 лет колонии экс-офицеру ФСБ Фролову за коррупцию

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

На слушаниях в Московском гарнизонном военном суде прокурор попросил приговорить бывшего сотрудника ФСБ России Дмитрия Фролова к 14 годам лишения свободы. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе состоявшихся прений сторон представляющий гособвинение прокурор заявил о доказанной вине подсудимого в коррупции. Обвинение в особо крупном мошенничестве суд с Фролова снял и в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности прекратил производство по этому эпизоду.

По версии следствия, офицер ФСБ с октября 2007-го по июль 2013 года оказывал покровительство деятельности банка «Кредитимпэкс», за что получал от его акционера ежемесячное вознаграждение. Следствие насчитало, что Фролов за шесть лет незаконно обогатился на 87 миллионов рублей.

Полковники ФСБ Дмитрий Фролов, Кирилл Черкалин и Андрей Васильев были задержаны в апреле 2019 года. При обысках у них нашли 12 миллиардов рублей. Черкалин получил семь лет заключения после сделки со следствием, а дело против Васильева было закрыто в связи с истечением срока давности.

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      Любовь Ширижик
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