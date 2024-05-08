Al Jazeera: Малайзия по примеру Китая запустит «дипломатию орангутанов»

Малайзия запустит собственную «дипломатию орангутанов», которая будет заключаться в предоставлении приматов зоопаркам тех стран, которые закупают малайзийское пальмовое масло. Об этом заявил министр плантаций и сырьевых товаров страны Джохари Абдул Гани, передает телеканал Al Jazeera.

«Малайзия не может занимать оборонительную позицию в отношении пальмового масла (...) Мы должны показать странам мира, что Малайзия является устойчивым производителем масличных пальм и стремится защищать леса», — рассказал политик.

Подобное решение вызвано тем фактом, что Малайзия является вторым после Индонезии производителем пальмового масла в мире. Развитие отрасли привело к вырубке лесов и уничтожению среды обитания орангутанов, численность которых может сократиться до 47 тысяч особей к 2025 году. Таким образом власти страны хотят подтвердить свою приверженность биоразнообразию и защите животного мира. Предполагается, что первыми человекообразных обезьян получат Китай, Индия и страны Европейского союза.

Министр подчеркнул, что Малайзия заимствует пример Китая с его «дипломатией панд». Пекин предоставляет ряду стран бамбуковых медведей в аренду сроком на 10 лет, что является признаком политической благосклонности со стороны КНР.

3 апреля президент Ботсваны Мокгвитси Масиси пригрозил отправить в Германию 20 тысяч слонов из-за планов властей ФРГ ввести ограничения на ввоз охотничьих трофеев. Страна сталкивается с высокой концентрацией животных на собственной территории, что мешает ведению сельского хозяйства. В качестве решения власти продают лицензии на охоту, а также передают популяции слонов другим странам Африки.