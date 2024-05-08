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11:31, 8 мая 2024Интернет и СМИ

Популярная юмористка рассказала о шутке Гордона на съемках «Мужское / Женское»

Юмористка Мейханаджян заявила, что Гордон дал ей наушник в «Мужское / Женское»
Карина Мейханаджян

Карина Мейханаджян. Кадр: страница «Ида Галич» во ВКонтакте

Популярная российская юмористка, участница шоу «Женский стендап» на канале ТНТ Карина Мейханаджян рассказала о съемках в ток-шоу «Мужское / Женское» на Первом канале. Подробности она раскрыла в выпуске шоу «1-11», доступном в соцсети «ВКонтакте».

Юмористка отметила, что была актером массовых сцен в телепрограмме, когда ей было 18 лет. Она объяснила, что в зале висели экраны, на которых отображались необходимые для выполнения действия, например «аплодисменты» или «недовольство». Мейханаджян призналась, что не выполняла эти рекомендации.

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По словам Мейханаджян, во время шоу ведущий программы Александр Гордон, который заметил нежелание юмористки выполнят команды, сел рядом с ней, заявил, что ему нравятся женщины со своим мнением, а также дал ей наушник, через который он получал поручения от режиссеров. Также ведущий сказал, что у них с юмористкой много общего. «"В ваших жилах — армянская кровь, в моих — армянский коньяк"» — пошутил он.

Мейханаджян с иронией добавила, что случившееся стало для нее травмой.

Ранее юмористка рассказала о своем страхе. Мейханаджян призналась, что боится разучиться придумывать смешные шутки.

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      Мария Большакова
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