Популярная юмористка рассказала о шутке Гордона на съемках «Мужское / Женское»

Юмористка Мейханаджян заявила, что Гордон дал ей наушник в «Мужское / Женское»

Популярная российская юмористка, участница шоу «Женский стендап» на канале ТНТ Карина Мейханаджян рассказала о съемках в ток-шоу «Мужское / Женское» на Первом канале. Подробности она раскрыла в выпуске шоу «1-11», доступном в соцсети «ВКонтакте».

Юмористка отметила, что была актером массовых сцен в телепрограмме, когда ей было 18 лет. Она объяснила, что в зале висели экраны, на которых отображались необходимые для выполнения действия, например «аплодисменты» или «недовольство». Мейханаджян призналась, что не выполняла эти рекомендации.

По словам Мейханаджян, во время шоу ведущий программы Александр Гордон, который заметил нежелание юмористки выполнят команды, сел рядом с ней, заявил, что ему нравятся женщины со своим мнением, а также дал ей наушник, через который он получал поручения от режиссеров. Также ведущий сказал, что у них с юмористкой много общего. «"В ваших жилах — армянская кровь, в моих — армянский коньяк"» — пошутил он.

Мейханаджян с иронией добавила, что случившееся стало для нее травмой.

Ранее юмористка рассказала о своем страхе. Мейханаджян призналась, что боится разучиться придумывать смешные шутки.