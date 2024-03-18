Популярная российская юмористка раскрыла свой страх

Участница «Женского стендапа» Мейханаджян заявила, что боится разучиться шутить

Популярная российская юмористка, участница шоу «Женский стендап» на канале ТНТ Карина Мейханаджян призналась, что боится разучиться шутить. Связанный с профессией страх она раскрыла в подкасте юмористки Елизаветы-Варвары Арановой, видео доступно на YouTube.

«Меня больше тревожит вот что. Я придумала шутку, она смешная. И я [думаю]: "Это, наверное, последняя смешная шутка, которую я придумала"», — рассказала Мейханаджян.

Аранова в ответ на это заявила, что боится потерять любимую работу. По ее словам, профессия юмористки приносит ей и большое удовольствие, и доход.

Ранее Мейханаджян назвала запретные темы для шуток. Она рассказала, что не шутит на пошлые темы, а также про тяжелые заболевания других людей.

Перед этим Мейханаджян рассказала, как к ней относятся родственники, когда она приезжает в Армению из России. По словам юмористки, многие члены семьи считают ее богатой, потому что она живет в Москве.