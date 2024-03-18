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19:10, 18 марта 2024Интернет и СМИ

Популярная российская юмористка раскрыла свой страх

Участница «Женского стендапа» Мейханаджян заявила, что боится разучиться шутить

Кадр: Елизавета Варвара Аранова / YouTube

Популярная российская юмористка, участница шоу «Женский стендап» на канале ТНТ Карина Мейханаджян призналась, что боится разучиться шутить. Связанный с профессией страх она раскрыла в подкасте юмористки Елизаветы-Варвары Арановой, видео доступно на YouTube.

«Меня больше тревожит вот что. Я придумала шутку, она смешная. И я [думаю]: "Это, наверное, последняя смешная шутка, которую я придумала"», — рассказала Мейханаджян.

Аранова в ответ на это заявила, что боится потерять любимую работу. По ее словам, профессия юмористки приносит ей и большое удовольствие, и доход.

Ранее Мейханаджян назвала запретные темы для шуток. Она рассказала, что не шутит на пошлые темы, а также про тяжелые заболевания других людей.

Перед этим Мейханаджян рассказала, как к ней относятся родственники, когда она приезжает в Армению из России. По словам юмористки, многие члены семьи считают ее богатой, потому что она живет в Москве.

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      Маргарита Щигарева
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