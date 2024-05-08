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20:46, 8 мая 2024Силовые структуры

Призвавший в соцсетях уничтожить Крымский мост россиянин получил штраф

В Санкт-Петербурге оштрафовали мужчину за призыв уничтожить Крымский мост

Фото: Пресс-служба "Росавтодор" / ТАСС

В Санкт-Петербурге 1-й Западный окружной военный суд оштрафовал на 600 тысяч рублей россиянина Олега Антипова за комментарий в социальных сетях о Крымском мосте. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Объединенной пресс-службе судов города.

Следствие и суд установили, что 1 августа 2023 года, находясь в Череповце, он увидел в социальных сетях пост о дополнительной защите Крымского моста и оставил под ним комментарий, содержащий мат и призывы уничтожить мост.

Мужчину признали виновным в преступлении по части 2 статьи 205.2 («Публичные призывы к терроризму, совершенные с использованием сети Интернет») УК РФ. Ему запретили администрировать сайты и каналы в интернете на два года, а сумму штрафа в результате снизили до 400 тысяч рублей, учтя срок содержания под стражей.

Ранее сообщалось, что жителю Красноярского края грозит до пяти лет колонии за фейки о Вооруженных силах Российской Федерации (ВС РФ).

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      Илона Палей
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