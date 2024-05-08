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17:20, 8 мая 2024Бывший СССР

Путин рассказал о саммите ЕАЭС

Президент России Путин: саммит ЕАЭС в Кремле будет по-настоящему деловым

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Кремле будет по-настоящему деловым, а не просто юбилейным. Об этом заявил президент России Владимир Путин, его слова передает РИА Новости.

По словам президента, на саммите главы государств рассмотрят стратегические решения, направленные на укрепление сотрудничества между странами.

Заседание Высшего Евразийского экономического совета приурочено к десятилетию подписания Договора о Евразийском экономическом союзе.

В 2024 году председательство в органах ЕАЭС перешло Армении. Также в организации участвуют Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

Ранее в Кремле заявили об успешной интеграции государств в рамках ЕАЭС. В первую очередь, это связано с ростом ВВП стран-участниц.

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      Илья Таксюр
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