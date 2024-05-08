В Кремле заявили об успешной интеграции в рамках ЕАЭС

Песков: интеграция в ЕАЭС обеспечивает опережающее развитие стран союза

Интеграция стран в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) обеспечивает опережающее развитие стран объединения. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

Отвечая на вопрос журналистов об отношении Кремля к возможной приостановке участия в ЕАЭС Армении, он подчеркнул, что в интересах всех государств-участников продолжать развивать этот союз. Пресс-секретарь главы государства также охарактеризовал процесс интеграции стран как весьма успешный.

Песков отметил, что входящие в ЕАЭС государства знают о важности интеграции. «Наверняка в ежегодных темпах роста ВВП стран доля этого интеграционного процесса весьма и весьма заметна», — сказал Песков.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что страны Евразийского экономического союза по темпам роста экономики заметно обгоняют государства Евросоюза. Он отметил, что в прошлом году ВВП ЕАЭС увеличился на 3,8 процента, что выше среднемирового показателя. При этом экономика ЕС выросла только на 0,5 процента, добавил глава кабмина.