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17:40, 8 мая 2024Культура

Раскрыт многомиллионный заработок наркологической клиники Пьехи

Наркологическая клиника Пьехи заработала 44 миллиона рублей за 2023 год
Стас Пьеха

Стас Пьеха. Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Раскрыт многомиллионный заработок наркологической клиники российского исполнителя Стаса Пьехи. Об этом сообщает портал «Страсти».

По данным издания, в 2023 году медицинское учреждение под названием «ПС Клиника» заработало 44,2 миллиона рублей. Чистая прибыль клиники составила 3,8 миллиона. Отмечается, что в 2022 году учреждение заработало меньше — 42 миллиона рублей. Помимо этого, чистая прибыль клиники за тот период ушла в минус на 172 тысячи рублей.

«ПС Клиника» была открыта в 2020 году. Несмотря на то, что Стас Пьеха является лицом реабилитационного центра, по информации из документов, ООО принадлежит его матери Илоне Броневицкой. Учреждение оказывает услуги по лечению алкогольной и наркотической зависимостей.

Сам Стас Пьеха ранее не раз признавался, что долгое время употреблял запрещенные вещества. Это привело к тому, что артист пережил инфаркт и трижды оказывался в реанимации. Сейчас исполнитель ведет здоровый образ жизни и занимается спортом.

В мае стало известно, что российский хип-хоп-исполнитель Джиган (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) решил заняться продажей пива и энергетиков.

ЖЗЛ
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      Анастасия Астахова
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