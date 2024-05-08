Раскрыт многомиллионный заработок наркологической клиники Пьехи

Наркологическая клиника Пьехи заработала 44 миллиона рублей за 2023 год

Раскрыт многомиллионный заработок наркологической клиники российского исполнителя Стаса Пьехи. Об этом сообщает портал «Страсти».

По данным издания, в 2023 году медицинское учреждение под названием «ПС Клиника» заработало 44,2 миллиона рублей. Чистая прибыль клиники составила 3,8 миллиона. Отмечается, что в 2022 году учреждение заработало меньше — 42 миллиона рублей. Помимо этого, чистая прибыль клиники за тот период ушла в минус на 172 тысячи рублей.

«ПС Клиника» была открыта в 2020 году. Несмотря на то, что Стас Пьеха является лицом реабилитационного центра, по информации из документов, ООО принадлежит его матери Илоне Броневицкой. Учреждение оказывает услуги по лечению алкогольной и наркотической зависимостей.

Сам Стас Пьеха ранее не раз признавался, что долгое время употреблял запрещенные вещества. Это привело к тому, что артист пережил инфаркт и трижды оказывался в реанимации. Сейчас исполнитель ведет здоровый образ жизни и занимается спортом.

В мае стало известно, что российский хип-хоп-исполнитель Джиган (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) решил заняться продажей пива и энергетиков.