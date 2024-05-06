Shot: Джиган решил заняться продажей пива и энергетиков

Российский хип-хоп-исполнитель Джиган (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) решил заняться продажей пива и энергетиков. Об этом сообщает Telegram-канал «Shot Проверка».

Отмечается, что артист стал совладельцем фирмы «Чилл кинг», которая будет заниматься продажей пива, газированных напитков и снеков. В окружении рэпера отметили, что открывать магазин с продукцией от Джигана не планируется. Распространение напитков и снеков будет реализовываться через торговые сети.

По данным издания, оба совладельца фирмы «Чилл кинг», начавшие сотрудничество с Джиганом, бизнесмены Паулюс Виталиус и Алексей Клочков, обладают долями в компании «Коленки пчелы», которая занимается производством снеков Easy Peasy блогерши и ведущей Анастасии Ивлеевой. После скандала, связанного с «голой вечеринкой», производство чипсов было приостановлено.

Ранее стало известно, что российский исполнитель и предприниматель Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) решил выйти из бизнеса с многомиллионной выручкой.