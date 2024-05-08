Раскрыта дата рассмотрения жалобы на домашний арест блогера Портнягина

Мосгорсуд 15 мая рассмотрит жалобу на домашний арест блогера Дмитрия Портнягина

Мосгорсуд 15 мая рассмотрит просьбу защиты популярного российского блогера Дмитрия Портнягина о смягчении меры пресечения. Дату раскрыл ТАСС.

Адвокат блогера Евгений Грицков подал апелляционную жалобу на домашний арест блогера, который должен продлиться до 10 июня. Защитник сообщил агентству, что надеется на смягчение меры пресечения.

Блогер и предприниматель Портнягин был задержан на 12 апреля на территории Ростовской области. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов и легализации финансовых средств, полученных другими лицами преступным путем.