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13:26, 8 мая 2024Силовые структуры

Раскрыта дата рассмотрения жалобы на домашний арест блогера Портнягина

Мосгорсуд 15 мая рассмотрит жалобу на домашний арест блогера Дмитрия Портнягина
Дмитрий Портнягин

Дмитрий Портнягин. Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Мосгорсуд 15 мая рассмотрит просьбу защиты популярного российского блогера Дмитрия Портнягина о смягчении меры пресечения. Дату раскрыл ТАСС.

Адвокат блогера Евгений Грицков подал апелляционную жалобу на домашний арест блогера, который должен продлиться до 10 июня. Защитник сообщил агентству, что надеется на смягчение меры пресечения.

Блогер и предприниматель Портнягин был задержан на 12 апреля на территории Ростовской области. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов и легализации финансовых средств, полученных другими лицами преступным путем.

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