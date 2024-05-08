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17:43, 8 мая 2024Экономика

Россиянам предсказали рост цен на содержание загородного дома

Эксперты: в 2024 году стоимость содержания загородного дома вырастет на 15 %

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Содержание загородного дома в 2024 году может подорожать на 15 процентов из-за роста стоимости услуг управляющих компаний (УК) и энергоресурсов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов.

По словам учредителя экспертного клуба «Загородный Девелопмент» Валерия Лукинова УК поднимут оплату за свои услуги примерно на 10-15 процентов из-за повышения требовательности жителей к качеству услуг. На рост цен будет влиять и выведение зарплат работников УК из серой зоны.

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В первом квартале 2024 года обслуживание уже выросло в среднем на 3-5 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, добавила юрист Ольга Благовещенская. Среди причин она назвала инфляцию, рост цен на энергоносители, изменение цен на строительные материалы из-за логистических условий и параллельного импорта, а также рост стоимости услуг рабочих из-за нехватки кадров. Эксперт считает, что уже во втором квартале стоимость обслуживания домов может вырасти еще на 3-5 процентов.

Креативный директор строительной компании «Дачный Сезон» Тимур Дасаев отдельно указал на рост цен на энергоресурсы — газ и электроэнергию, а также уборку территории и водоснабжение.

Ранее россияне описали загородный дом мечты. Большинство из них хотели бы иметь теплый дом с высокоскоростным интернетом, в котором можно уединиться вдали от городской суеты (36 процентов). Для 26 процентов такой дом был бы местом для встречи с друзьями и родственниками.

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      Мария Черкасова
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