Россиянин описал столицу Таджикистана словами «словно из другого измерения»

Российский путешественник побывал в Таджикистане и рассказал, чем его удивила эта страна. Своими впечатлениями он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

Столица страны, Душанбе, произвела на автора неоднозначное впечатление. «В центре все дорого-богато и вычурно, по-азиатски, — описал он. — Видно, что денег вложили много, создав эдакий островок величественности в стиле восточной сказки».

По словам россиянина, по мере удаления от центра Душанбе становится все больше похож на советский город со среднеазиатским колоритом. А окраины столицы выглядят «словно из другого измерения», сильно отличаясь от главных улиц и площадей.

Этот же тревел-блогер рассказывал, что в Таджикистане по-прежнему распространен обычай многоженства. «Таджики, конечно, не султаны, но иметь три жены — это нормально», — поделился он.