Воевавший на стороне ВСУ россиянин получил срок

В ДНР суд приговорил россиянина к 15 годам за наемничество

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил к 15 годам колонии строгого режима 29-летнего россиянина Игоря Горского, который добровольно вступил в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре ДНР.

Приговор также вынесли в отношении 30-летних Андрея Щербинина и Алексея Изотова, которые завербовали Горского. Суд приговорил Щербинина к 14 годам колонии строгого режима, Изотова — к 17 годам. Мужчин признали виновными по статье 359 («Наемничество») УК РФ.

По версии следствия, Щербинин и Изотов завербовали Горского через переписку в социальной сети «ВКонтакте». В результате он вступил в бригаду «Азов» (внесена в список террористических организаций и запрещена в России) в качестве наемника. Горский воевал на стороне ВСУ на территории ДНР в 2014-2015 годах. За это осужденный получил деньги.

Ранее Верховный суд Донецкой народной республики заочно приговорил 32-летнего наемника из Грузии Эрекле Амиранашвили к 14 годам колонии строгого режима за участие в вооруженном конфликте на стороне Киева.