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15:28, 24 апреля 2024Силовые структуры

Еще одного наемника заочно осудили за участие в конфликте на стороне Киева

В ДНР суд заочно приговорил к 14 годам наемника из Грузии Амиранашвили

Фото: Rick Mave / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) заочно приговорил 32-летнего наемника из Грузии Эрекле Амиранашвили к 14 годам колонии строгого режима за участие в вооруженном конфликте на стороне Киева. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре ДНР.

Иностранца признали виновным по статье 359 УК РФ («Наемничество»).

По версии следствия, с марта 2022 года по февраль 2024 года Амиранашвили служил в составе военизированного формирования «Грузинский национальный легион» и воевал против Вооруженных сил ДНР и России. За это осужденный получил более миллиона рублей.

Ранее Верховный суд ДНР заочно приговорил 34-летнего наемника из Грузии Лаши Рухаю к 13 годам колонии строгого режима.

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