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18:55, 8 мая 2024Россия

Россиянка донесла на соседа из-за «фашистской» музыки

Жителя Сахалина заставили извиняться за прослушивание музыки на немецком языке

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Жительница Сахалина донесла на мужчину, который слушал музыку на немецком языке. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

На опубликованном видео россиянка возмущается тем, что из кабины припаркованного грузовика доносятся звуки «фашистского гимна». После этого из кабины выходит мужчина в бейсболке, напоминающей мазепинку — головной убор, входивший в униформу украинских националистов.

После публикации видеозаписи мужчина — его фамилия Мирошниченко — записал видеообращение. В нем, сидя на фоне российского флага в той же кепке, в которой он был запечатлен на видео, пенсионер рассказал, что песня «случайно вылезла». По его словам, композиция была записана на цифровой носитель «лет 15 назад».

Играющая на видео композиция — немецкая солдатская песня Wenn die Soldaten, известная еще с XIX века. Она не была гимном Третьего Рейха, но пользовалась популярностью во время обеих мировых войн, сообщает канал.

Ранее жительница Великого Устюга донесла рассказала о доносе на нее из-за фотографии в желтой куртке на фоне неба. Один из увидевших снимок посетителей страницы россиянки в соцсети увидел в нем враждебную России символику.

ЖЗЛ
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